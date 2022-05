Isola 2022, Estefania guarda a Gennaro: “Roger farebbe la vittima per la finale” (Di venerdì 20 maggio 2022) Gli intrighi non finiscono mai all’Isola dei Famosi. Dopo la fine della (finta) relazione tra Estefania Bernal e Roger Balduino, l’attenzione della naufraga sembra essersi già spostata su uno dei nuovi arrivati, Gennaro Auletto. Vi raccomandiamo... Patrizia Bonetti: le foto della pancia ustionata a L'Isola dei Famosi 2022 Luca Daffrè e Gennaro Auletto sono approdati all’Isola dei Famosi e sbarcati lunedì 16 maggio su Playa Rinovada portando una ventata di novità nel programma. Estefania Bernal, infatti, dopo essersi lasciata con Roger Balduino e con l’assenza del naufrago dall’Isola, si è subito avvicinata ad Auletto, e tra i due sembra ... Leggi su diredonna (Di venerdì 20 maggio 2022) Gli intrighi non finiscono mai all’dei Famosi. Dopo la fine della (finta) relazione traBernal eBalduino, l’attenzione della naufraga sembra essersi già spostata su uno dei nuovi arrivati,Auletto. Vi raccomandiamo... Patrizia Bonetti: le foto della pancia ustionata a L'dei FamosiLuca Daffrè eAuletto sono approdati all’dei Famosi e sbarcati lunedì 16 maggio su Playa Rinovada portando una ventata di novità nel programma.Bernal, infatti, dopo essersi lasciata conBalduino e con l’assenza del naufrago dall’, si è subito avvicinata ad Auletto, e tra i due sembra ...

