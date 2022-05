Isabella Ragonese: vita privata, biografia, carriera, Instagram, marito, figli e curiosità sull’attrice (Di venerdì 20 maggio 2022) Scopriamo di più sulla vita privata e professionale di Isabella Ragonese, una delle attrici più apprezzate dell’attuale panorama cinematografico e televisivo italiano. In queste sere andrà in onda su Rai Uno in prima serata Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, miniserie incentrata sulla figura e l’opera della celebre fotografa siciliana recentemente scomparsa. Ecco qualche informazione sulla sua interprete. Chi è Isabella Ragonese: biografia, carriera e Instagram Siciliana di Palermo, Isabella Ragonese è nata il 19 Maggio del 1981 (Toro). Appassionata di danza e recitazione fin dalla più tenera età. la Ragonese ha mosso i primi passi come attrice in teatro ed è approdata ... Leggi su pianetadonne.blog (Di venerdì 20 maggio 2022) Scopriamo di più sullae professionale di, una delle attrici più apprezzate dell’attuale panorama cinematografico e televisivo italiano. In queste sere andrà in onda su Rai Uno in prima serata Solo per passione – Letizia Battaglia fotografa, miniserie incentrata sulla figura e l’opera della celebre fotografa siciliana recentemente scomparsa. Ecco qualche informazione sulla sua interprete. Chi èSiciliana di Palermo,è nata il 19 Maggio del 1981 (Toro). Appassionata di danza e recitazione fin dalla più tenera età. laha mosso i primi passi come attrice in teatro ed è approdata ...

