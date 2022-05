Il sosia cinese virale di Elon Musk | Yilong Ma | è stato sospeso dalle versioni cinesi di TikTok e Twitter

(Di venerdì 20 maggio 2022)Ma, ildi, pare esserepiattaforme socialche altro non sono che la versionedi. Insider ha rilevato che la pagina di Ma su Douyin, la versionedi, ha subito la rimozione di tutti i suoi contenuti. Contestualmente, una notifica di limitazione dei contenuti che citava una violazione della policy della piattaforma è apparsa sulla pagina di Ma su Weibo. I rappresentanti della società madre di Douyin, Bytedance, e della società madre di Weibo, Sina, non hanno rilasciato alcuna dichiarazione in merito nonostante le sollecitazioni di ...

In questi mesi sui social network in tutto il mondo il sosia di Elon Musk ha conquistato tutti...eccetto per le autorità del Dragone. Nelle ultime ore, infatti, sembrerebbe che Yilong Ma sia stato sospeso dalle versioni cinesi di TikTok e Twitter. Il sosia cinese di Elon Musk, Yilong Ma, è stato bannato dalle versioni cinesi di TikTok e Twitter. Il doppelgänger cinese di Elon Musk è stato bloccato dalle versioni cinesi di Twitter e TikTok.