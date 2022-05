Il G7 stanzia 19,8 miliardi di dollari per l’Ucraina – Il live blog (Di venerdì 20 maggio 2022) Nell’86esimo giorno della guerra in Ucraina il presidente Zelensky ha affermato che la regione del Donbass, al centro dell’offensiva di Mosca, è stata distrutta. Intanto l’assedio russo all’Azovstal di Mariupol si avvia verso la conclusione, mentre alcuni soldati rimangono ancora asserragliati nell’acciaieria. L’amministrazione Biden non ha escluso l’imposizione di sanzioni ai paesi che acquistano petrolio russo, secondo quanto ha affermato il segretario all’energia Granholm. E il Regno Unito ha fatto sapere che la guerra finirà soltanto quando Putin avrà abbandonato il territorio dell’Ucraina. Intanto il servizio segreto britannico avverte: dopo la conquista di Mariupol i russi rafforzeranno la propria campagna nel sud dell’Ucraina. 14.00 – G7, in arrivo quasi 20 miliardi per l’Ucraina I paesi del G7 hanno ... Leggi su open.online (Di venerdì 20 maggio 2022) Nell’86esimo giorno della guerra in Ucraina il presidente Zelensky ha affermato che la regione del Donbass, al centro dell’offensiva di Mosca, è stata distrutta. Intanto l’assedio russo all’Azovstal di Mariupol si avvia verso la conclusione, mentre alcuni soldati rimangono ancora asserragliati nell’acciaieria. L’amministrazione Biden non ha escluso l’imposizione di sanzioni ai paesi che acquistano petrolio russo, secondo quanto ha affermato il segretario all’energia Granholm. E il Regno Unito ha fatto sapere che la guerra finirà soltanto quando Putin avrà abbandonato il territorio del. Intanto il servizio segreto britannico avverte: dopo la conquista di Mariupol i russi rafforzeranno la propria campagna nel sud del. 14.00 – G7, in arrivo quasi 20perI paesi del G7 hanno ...

