Harry’s House: è uscito oggi il terzo album in studio di Harry Styles (Di venerdì 20 maggio 2022) È uscito oggi, venerdì 20 maggio, “Harry’s House”, l’attesissimo terzo album del vincitore di Grammy e superstar internazionale Harry Styles , che torna con un nuovo progetto discografico dopo l’incredibile successo di “Fine Line” (album certificato Doppio Platino in Italia, con più di 7 miliardi di stream, e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica FIMI / GfK TOP OF THE MUSIC degli album più venduti). “Harry’s House” è stato anticipato dal singolo da più di mezzo miliardo di stream “As it was”, che ha conquistato la #1 dell’ariplay radiofonico italiano per la seconda settimana consecutiva. In vetta alle classifiche ... Leggi su zon (Di venerdì 20 maggio 2022) È, venerdì 20 maggio, “”, l’attesissimodel vincitore di Grammy e superstar internazionale, che torna con un nuovo progetto discografico dopo l’incredibile successo di “Fine Line” (certificato Doppio Platino in Italia, con più di 7 miliardi di stream, e rimasto per 100 settimane consecutive nella Top 100 della classifica FIMI / GfK TOP OF THE MUSIC deglipiù venduti). “” è stato anticipato dal singolo da più di mezzo miliardo di stream “As it was”, che ha conquistato la #1 dell’ariplay radiofonico italiano per la seconda settimana consecutiva. In vetta alle classifiche ...

MarcoMoriniTW : Dalle ore 21.00 di questa sera 35 store italiani apriranno le loro porte per #harryshouse Aperture notturne con ta… - TIM_music : Anche questa settimana tante nuove uscite.??Alcune le abbiamo già ascoltate, per altre manca pochissimo! Tra:??'Harry… - team_world : Spesso è l'attesa a rendere speciale l'evento: e sarà così anche OGGI, vigilia dell'uscita dell'album di Harry Styl… - actually_gre28 : ora che ho ascoltato Harry's house posso dire di essere a posto con me stessa - Ificouldflyxhaz : Io Harry's House non riesco a commentarlo è così bello che mi mancano le parole

