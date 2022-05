Governo balneare | Draghi perde le staffe | Accordo o niente soldi dall' Ue

Leggi su iltempo

(Di venerdì 20 maggio 2022) «Incomprensibile. La commissione Industria del Senato si riunisce martedì prossimo, non stasera o domani. C'era tutto il tempo. Che bisogno c'era di un Cdm d'urgenza? È una strategia della tensione?». Sono le otto di sera e un big del Carroccio non riesce a trattenere lo sfogo contro. Il Consiglio dei ministri convocato all'improvviso dal premier, senza ordine del giorno e lasciando all'oscuro gli stessi membri delsui contenuti, è terminato circa un'ora prima. In soli otto minuti di incontro il premier non è stato tenero. Ha annunciato che si sarebbe parlato del Ddl Concorrenza e ha tirato fuori un foglietto che riportava gli impegni presi dai partiti sul provvedimento: approvazione in entrambe le Camere entro giugno. «Va bene la mediazione» ha detto, «ma i tempi vanno rispettati, altrimenti rischiamo dire i fondi ...