Gara 3 playoff Basket: Milano e Bologna prime semifinaliste (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono Olimpia Milano e Virtus Bologna le prime semifinaliste dopo Gara 3 playoff Basket Serie A. I meneghini passeggia sul campo di Reggio Emilia (89-59), mentre i campioni d’Italia passano a Pesaro per 75-55. Più equilibrata la sfida tra Venezia e Tortona, con quest’ultimi che espugna la Laguna portandosi sul 2-1. Gara 3 playoff Basket: COSA È ACCADUTO? PESARO-VIRTUS Bologna 55-75 Bologna espugna Pesaro e si guadagna l’accesso in semifinale grazie ad una prestazione convincente nel secondo tempo che vendica una prima frazione sotto tono. I felsinei partono forte con un 8-0, ma i marchigiani reagiscono e ribaltano il risultato sul finale del primo quarto. L’equilibrio dura fino ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 20 maggio 2022) Sono Olimpiae VirtusledopoSerie A. I meneghini passeggia sul campo di Reggio Emilia (89-59), mentre i campioni d’Italia passano a Pesaro per 75-55. Più equilibrata la sfida tra Venezia e Tortona, con quest’ultimi che espugna la Laguna portandosi sul 2-1.: COSA È ACCADUTO? PESARO-VIRTUS55-75espugna Pesaro e si guadagna l’accesso in semifinale grazie ad una prestazione convincente nel secondo tempo che vendica una prima frazione sotto tono. I felsinei partono forte con un 8-0, ma i marchigiani reagiscono e ribaltano il risultato sul finale del primo quarto. L’equilibrio dura fino ...

Advertising

sportli26181512 : Playoff NBA, Jimmy Butler viene lasciato solo: 'Ci hanno messo in imbarazzo': Dopo la pesante sconfitta in gara-2,… - SkySport : RT @SkySportNBA: Playoff NBA, Jimmy Butler viene lasciato solo: 'Ci hanno messo in imbarazzo' #SkyNBA #NBA - SkySportNBA : Playoff NBA, Jimmy Butler viene lasciato solo: 'Ci hanno messo in imbarazzo' #SkyNBA #NBA - HockeyTrissino : GDS Forte dei Marmi ?? GSH Trissino ?? Forte dei Marmi (LU) ???? Playoff - Serie A1 ?? GARA 1 - Semifinale ?? 18/05/202… - AGS_Magazine : Serie A, semifinali playoff: gara-2 Pescara-Lazio, LIVE e FUTSAL TV #futsal #serieA -