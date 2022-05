Fluido quantistico di luce in un chip: lo studio del CNR – Nanotec (Di venerdì 20 maggio 2022) E’ stato pubblicato su Nature uno studio frutto di una collaborazione internazionale guidata dall’Istituto di Nanotecnologia del Cnr e dall’Università di Pavia in cui viene osservata per la prima volta la formazione di un Fluido quantistico di luce su un microchip integrabile con l’elettronica tradizionale. Questi esperimenti, realizzati all’Istituto di Nanotecnologia di Lecce hanno profonde implicazioni sia per lo studio delle proprietà fondamentali dei sistemi di bosoni interagenti sia per lo sviluppo di tecnologie per l’informazione quantistica. L’esperimento sul Fluido quantistico di luce La materia esiste in differenti stati: solido, liquido, gassoso e plasma. A questi però se ne deve ... Leggi su fmag (Di venerdì 20 maggio 2022) E’ stato pubblicato su Nature unofrutto di una collaborazione internazionale guidata dall’Istituto dinologia del Cnr e dall’Università di Pavia in cui viene osservata per la prima volta la formazione di undisu un microintegrabile con l’elettronica tradizionale. Questi esperimenti, realizzati all’Istituto dinologia di Lecce hanno profonde implicazioni sia per lodelle proprietà fondamentali dei sistemi di bosoni interagenti sia per lo sviluppo di tecnologie per l’informazione quantistica. L’esperimento suldiLa materia esiste in differenti stati: solido, liquido, gassoso e plasma. A questi però se ne deve ...

