Fedez, a cena con il cantante dei Blink-182 (e il siparietto con Giacomo Poretti) (Di venerdì 20 maggio 2022) Il rapper ha incontrato uno dei suoi idoli, Mark Hoppus, leader della storica band: «Gli ho scritto quando ho scoperto di avere un tumore, anche lui ha avuto un’esperienza simile». Dal regalo a sorpresa alla gag con il comico milanese: «Fedez ti ruba il cibo dal piatto» Leggi su vanityfair (Di venerdì 20 maggio 2022) Il rapper ha incontrato uno dei suoi idoli, Mark Hoppus, leader della storica band: «Gli ho scritto quando ho scoperto di avere un tumore, anche lui ha avuto un’esperienza simile». Dal regalo a sorpresa alla gag con il comico milanese: «ti ruba il cibo dal piatto»

esthar : RT @blinkhbdl: fedez a cena fuori con mark hoppus e giacomo poretti è la dimostrazione del fatto che il multiverso è un concetto di cui sap… - Emyli009 : RT @blinkhbdl: fedez a cena fuori con mark hoppus e giacomo poretti è la dimostrazione del fatto che il multiverso è un concetto di cui sap… - Marcofob : La vera figata comunque è che sia stato Giacomino Poretti a rendere virale la cena tra Fedez e Mark Hoppus. Best timeline ever. - esterturri9 : RT @GaiaFromMars: Ma in che senso Fedez a cena con Mark Hoppus dei Blink 182 e Giacomo Poretti per cortesia mi sento sotto effetto di alluc… - UnaFragola_ : Raga ma anche io voglio essere a cena con fedez mark hoppus e giacomo poretti -