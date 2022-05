Chirico: 'Dybala ha provato a disertare, ma Allegri non ci è cascato. E la dirigenza si è convinta della propria scelta' (Di venerdì 20 maggio 2022) Certo, la partita di sabato a Firenze avrà un significato solo per la squadra viola (ingresso in Europa) e zero ormai per la Juventus,... Leggi su calciomercato (Di venerdì 20 maggio 2022) Certo, la partita di sabato a Firenze avrà un significato solo per la squadra viola (ingresso in Europa) e zero ormai per la Juventus,...

Advertising

sportli26181512 : Chirico: 'Dybala ha provato a disertare, ma Allegri non ci è cascato. E la dirigenza si è convinta della propria sc… - ilbianconerocom : #Chirico: '#Dybala ha provato a disertare, ma #Allegri non ci è cascato. E la dirigenza si è convinta della propria… - cmdotcom : Chirico: 'Dybala ha provato a disertare, ma Allegri non ci è cascato. E la dirigenza si è convinta della propria sc… - cerato_fabio : Chirico sarai il primo a parlare di Dybala se facesse bene, prendendotela con la dirigenza. Se non hai mai visto un… - faber65c : Su #Dybala sono assolutamente d'accordo con ciò che dice #Chirico #Juventus -