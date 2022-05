Chi è Emma Ruzzon, la studentessa che difende la libertà davanti a Mattarella (Di venerdì 20 maggio 2022) Emma Ruzzon, è stata autrice e protagonista di un discorso potente nell’Aula Magna dell’Università di Padova, dove il 19 maggio 2022 si sono celebrati gli 800 anni di attività dell’Ateneo. Le sue parole sono risuonate forti e decise e ad ascoltarla, seduti nella storica stanza, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Vi raccomandiamo... Guerra: l’università Bicocca cancella il corso su Dostoevskij, ma poi ritratta Giovanissima Emma Ruzzon, ha solo 22 anni ed è iscritta all’università dal 2019. Originaria di Monselice, cittadina nei Colli Euganei, durante la cerimonia per la fondazione dell’istituto d’istruzione padovano, ha parlato per conto di tutti gli studenti e le ... Leggi su diredonna (Di venerdì 20 maggio 2022), è stata autrice e protagonista di un discorso potente nell’Aula Magna dell’Università di Padova, dove il 19 maggio 2022 si sono celebrati gli 800 anni di attività dell’Ateneo. Le sue parole sono risuonate forti e decise e ad ascoltarla, seduti nella storica stanza, il presidente della Repubblica Sergioe la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati. Vi raccomandiamo... Guerra: l’università Bicocca cancella il corso su Dostoevskij, ma poi ritratta Giovanissima, ha solo 22 anni ed è iscritta all’università dal 2019. Originaria di Monselice, cittadina nei Colli Euganei, durante la cerimonia per la fondazione dell’istituto d’istruzione padovano, ha parlato per conto di tutti gli studenti e le ...

