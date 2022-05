CASADILEGO: 2° puntata di “STANZADILEGO” il suo format (Di venerdì 20 maggio 2022) CASADILEGO ha deciso di mettersi in gioco con una nuova avventura, mostrandoci il suo mondo: nasce oggi “STANZADILEGO”, format che per tre mercoledì consecutivi la vedrà protagonista e padrona di casa in diretta Twitch su Amazon Music Italia. Assieme a lei oggi due ospiti speciali: MATTEO ROMANO e REVEE. Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “GIARDINO” ritorna CASADILEGO Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “GIARDINO” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) e in attesa di vederla sul grande schermo con “MY SOUL SUMMER”, ritorna con “STANZADILEGO”. Uno spazio dove parlare di musica, cantare e molto altro, sempre in compagnia di ospiti speciali. Dopo la prima puntata a cui hanno partecipato AKA 7EVEN e ROSHELLE. Arriva un nuovo episodio, in diretta alle ore 18.00 su ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 20 maggio 2022)ha deciso di mettersi in gioco con una nuova avventura, mostrandoci il suo mondo: nasce oggi “”,che per tre mercoledì consecutivi la vedrà protagonista e padrona di casa in diretta Twitch su Amazon Music Italia. Assieme a lei oggi due ospiti speciali: MATTEO ROMANO e REVEE. Dopo l’uscita del suo ultimo singolo “GIARDINO” ritornaDopo l’uscita del suo ultimo singolo “GIARDINO” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy) e in attesa di vederla sul grande schermo con “MY SOUL SUMMER”, ritorna con “”. Uno spazio dove parlare di musica, cantare e molto altro, sempre in compagnia di ospiti speciali. Dopo la primaa cui hanno partecipato AKA 7EVEN e ROSHELLE. Arriva un nuovo episodio, in diretta alle ore 18.00 su ...

