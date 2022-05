Barcellona, operazione rilancio: si lavora a tridente Raphinha-Fati-Lewandowski (Di venerdì 20 maggio 2022) Il Barcellona è al lavoro per allestire un tridente composto da Raphinha, Ansu Fati e Robert Lewandowski. Quest’ultimo è in rotta totale con il Bayern Monaco. Secondo la stampa spagnola, il polacco verrà lasciato partire di fronte ad un’offerta da 40 milioni più bonus visto anche il contratto in scadenza nel 2023. Per quanto riguarda Raphina, invece, qualora il Leeds dovesse retrocedere si libererebbe per 25 milioni. Il suo arrivo però è legato all’addio di Ousmane Dembelè, su cui sono puntati i riflettori di Bayern Monaco, PSG e Chelsea. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 20 maggio 2022) Ilè al lavoro per allestire uncomposto da, Ansue Robert. Quest’ultimo è in rotta totale con il Bayern Monaco. Secondo la stampa spagnola, il polacco verrà lasciato partire di fronte ad un’offerta da 40 milioni più bonus visto anche il contratto in scadenza nel 2023. Per quanto riguarda Raphina, invece, qualora il Leeds dovesse retrocedere si libererebbe per 25 milioni. Il suo arrivo però è legato all’addio di Ousmane Dembelè, su cui sono puntati i riflettori di Bayern Monaco, PSG e Chelsea. SportFace.

