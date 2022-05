Atalanta | De Roon | «Europa? Non posso immaginarla senza di noi Io resto e a breve firmo»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 maggio 2022) Marten De, centrocampista dell’, ha parlato della stagione e del futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Marten De, centrocampista dell’, ha parlato della stagione e del futuro ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni:– «Nonl’. Non voglio pensarci e sarebbe un peccato non poter far vedere il nostro gioco ancora anche in». RENDIMENTO – «Non riesco a trovare spiegazioni sul rendimento in casa e in trasferta. Troppa differenza. I tifosi non ci hanno mai mollato e 20 punti in casa sono davvero pochi. Non dobbiamo pensare troppo a questi numeri perché ci giocheremo tutto in casa» GASPERINI – «La nostra ambizione non ...