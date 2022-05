Antonella Elia svela gli orgasmi semplicemente non li ho sono rarissimi (Di venerdì 20 maggio 2022) Antonella Elia è stata intervistata insieme al compagno Pietro Delle Piane da Le Iene, rivela i segreti intimi del loro rapporto. Quando Stefano Corti, inviato del programma cult di Italia 1, le domanda se abbia mai finto gli orgasmi, la showgirl rivela: “Non posso averli finti. semplicemente non li ho. sono rarissimi”. Poi si arrabbia Leggi su gossivip.myblog (Di venerdì 20 maggio 2022)è stata intervistata insieme al compagno Pietro Delle Piane da Le Iene, rivela i segreti intimi del loro rapporto. Quando Stefano Corti, inviato del programma cult di Italia 1, le domanda se abbia mai finto gli, la showgirl rivela: “Non posso averli finti.non li ho.”. Poi si arrabbia

Advertising

magnomiche : I pezzi forti di oggi: Antonella Elia e Isola dei famosi - infoitcultura : Antonella Elia Gli orgasmi Semplicemente non li ho sono rarissimi - infoitcultura : Antonella Elia parla del sesso con il compagno: 'Non ho orgasmi' - tnomeutente : Ma Alfonso signorini quand’é che si sveglia e mette come opinionisti malgioglio e Antonella Elia per sempre? Perché… - IsaeChia : #GfVip, Raffaella Fico e il compagno Piero Neri rivelano qual è la loro posizione preferita a letto Anche Antonel… -