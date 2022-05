Albertini | «La priorità sono le seconde squadre | manchiamo solo noi»

(Di venerdì 20 maggio 2022) Le parole del presidente del settore tecnico della FIGC, Demetrio, sulle: “In Europanoi» Intervenuto al forum Il Calcio che l’Italia si merita del Corriere dello Sport, Demetrio, presidente del settore tecnico della FIGC, ha detto la sua sulle. «Devono avere la. Ne parlo dal 2010. Per me cibenefici, si è parlato di copiare:soltanto noi. Vi do un dato: tornando a una partita dell’Under 19 contro la Francia nel 2016, i giocatori francesi avevano totalizzato 315 partite, arrivavano formati. I nostri erano fermi a 56. Tutti gli undici giocatori di quella Francia giocano in Serie A a ...

Demetrio, presidente del settore tecnico della FIGC, ha detto la sua sulle seconde squadre. "Devono avere la. Ne parlo dal 2010. Per me ci sono......" Albertini: "La priorità sono le seconde squadre. In Europa manchiamo solo noi"