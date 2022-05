Abb | la fabbrica di Dalmine apre le porte e mostra il suo modello di sostenibilità

(Di venerdì 20 maggio 2022). A un mese esatto dall’annuncio del conseguimento del primo traguardo (25% in meno di emissioni di Co2, equivalenti a circa 2200 tonnellate, in due anni) di ‘Mission to Zero’ (il Programma interno che vede la multinazionale elettrotecnica impegnata a dotarsi di stabilimenti che si distinguano per l’irreversibile decremento del livello delle emissioni, con l’ambizioso obiettivo di annullarle completamente entro il 2030), giovedì mattina 19 maggio il management di ABB(azienda specializzata in automazione, che produce interruttori e quadri elettrici di media tensione) ha aperto ledel suo stabilimento bergamasco. Obiettivo dei manager della Divisione Distribution Solutions (Alessandro Palin, Global Division President; Massimiliano Callioni, Local Division Manager; Paolo Perani, Global Sustainability Manager; Simona ...

ABBItalia : "#ABB è una realtà storica sul territorio, abbiamo una responsabilità e vogliamo essere un esempio virtuoso per le… - ABBItalia : "A Dalmine parliamo già di #Industria50, un concetto che alla #leadership tecnologica coniuga centralità delle…

Ma anche accompagnando nuovi impianti produttivi d'avanguardia a diventare Ligthouse Plant del ClusterIntelligente, come già hanno fatto, Hitachi - Rail, Ansaldo Energia, Tenova - Ori ...... dove in 45.000 metri quadratiproduce interruttori e quadri elettrici di media tensione, di raggiungere lo status di Mission to Zero, dimostrando come unanon debba necessariamente ... La fabbrica ABB di Dalmine centra gli obiettivi sostenibili L'Organismo di coordinamento e gestione (OCG) del Cluster Fabbrica Intelligente ha nominato Gianluigi Viscardi Presidente per il biennio 2022-2024. Viscardi ...L'Associazione ha anche nominato Tullio Tolio (Politecnico di Milano) Presidente del Comitato Tecnico Scientifico ...