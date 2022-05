Ultime Notizie Roma del 19-05-2022 ore 13:10 (Di giovedì 19 maggio 2022) Romadailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco studio la guerra in Ucraina sta innescando una crisi alimentare lo ha detto draghi durante l’informativa al Senato sottolineando che per evitare un aggravamento dobbiamo raggiungere il prima possibile Un cessate il fuoco e far ripartire i negoziati e la posizione dell’ Italia dell’Unione Europea che ho condiviso con biden ha detto ma sarà comunque l’Ucraina e non altri decidere quali accettare Anche dopo l’espulsione dei diplomatici resta essenziale mantenere canale di dialogo con Mosca perché sono essenziali per una soluzione negoziale detto possibile essere indipendenti dal gas Russo nel secondo semestre 2024 a luglio ad Ankara il primo vertice Italia Turchia da 10 anni a questa parte la Corea del Nord sta preparando il suo festa nucleare lo rivela l’intelligence sudcoreana che parla ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022)dailynews radiogiornale e buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco studio la guerra in Ucraina sta innescando una crisi alimentare lo ha detto draghi durante l’informativa al Senato sottolineando che per evitare un aggravamento dobbiamo raggiungere il prima possibile Un cessate il fuoco e far ripartire i negoziati e la posizione dell’ Italia dell’Unione Europea che ho condiviso con biden ha detto ma sarà comunque l’Ucraina e non altri decidere quali accettare Anche dopo l’espulsione dei diplomatici resta essenziale mantenere canale di dialogo con Mosca perché sono essenziali per una soluzione negoziale detto possibile essere indipendenti dal gas Russo nel secondo semestre 2024 a luglio ad Ankara il primo vertice Italia Turchia da 10 anni a questa parte la Corea del Nord sta preparando il suo festa nucleare lo rivela l’intelligence sudcoreana che parla ...

Advertising

agorarai : Ci siamo collegati con @martaserafini, inviata del Corriere della Sera a Zaporizhzhia, per le ultime notizie dall'… - DavideHauner : @ultimenotizie ahahahah. il presidente della croazia pesa 0 'ultime notizie' - DaitarnTR3 : @ultimenotizie Siete 'ultime notizie' ma primi in scrivere stronzate. - SoniaLaVera : RT @diStasioStefano: @obbadalei @AlbertoBagnai mi sembra una sentenza non aggiornata sulle ultime notizie: nessun cenno agli effetti avvers… - VesuvioLive : Il boss Luigi Cimmino confessa: “Posti di lavoro venduti negli ospedali. Racket nelle chiese” -