Ultime Notizie – Governo, Meloni: “Prima va a casa e meglio è” (Di giovedì 19 maggio 2022) Questo Governo Prima va a casa e meglio è. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ospite dell’evento ‘Pnrr: priorità e futuro dell’Italia’ organizzato da Aepi e Adnkronos presso il Palazzo dell’Informazione. “Draghi ha troppi poteri”, ha aggiunto. Parlando poi del centrodestra e di Berlusconi, ha detto: dopo il vertice ad Arcore “non ho sentito Berlusconi. Mi sfugge perché sia rammaricato, non ho mai detto cose diverse di quelle che ci siamo dette”. “Su Musumeci non ci sono novità, non ci sono stati grandi passi avanti, per questo ho definito la riunione che abbiamo avuto interlocutoria. E’ importante riprendersi a vedersi, ma non ci sono stati molti passi in avanti. Ora siamo impegnati nelle amministrative, dove andiamo insieme anche stavolta quasi dovunque per naturalezza di visione ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 19 maggio 2022) Questova aè. Così la leader di Fratelli d’Italia Giorgia, ospite dell’evento ‘Pnrr: priorità e futuro dell’Italia’ organizzato da Aepi e Adnkronos presso il Palazzo dell’Informazione. “Draghi ha troppi poteri”, ha aggiunto. Parlando poi del centrodestra e di Berlusconi, ha detto: dopo il vertice ad Arcore “non ho sentito Berlusconi. Mi sfugge perché sia rammaricato, non ho mai detto cose diverse di quelle che ci siamo dette”. “Su Musumeci non ci sono novità, non ci sono stati grandi passi avanti, per questo ho definito la riunione che abbiamo avuto interlocutoria. E’ importante riprendersi a vedersi, ma non ci sono stati molti passi in avanti. Ora siamo impegnati nelle amministrative, dove andiamo insieme anche stavolta quasi dovunque per naturalezza di visione ...

