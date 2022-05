The Witcher 3 | versione nativa next-gen in arrivo quest’anno

(Di giovedì 19 maggio 2022) L’intrigo dello strigo tornerà in una nuova straordinaria: l’incarnazione-gen di The3 è in dirittura d’! Se l’idea di un Geralt ringiovanito nei pixel (ma non nel capello brizzolato) vi stuzzica l’appetito, la vostra fame di-gen sta per finire: laper Xbox Series X, Series S e PS5 di The3 ora ha un nuovo periodo di uscita. Il gioco porterà con sé il suo altisonante sottotitolo Wild Hunt: Complete Edition e lo piazzerà, se non è di anno fiscale che si parla, sotto i nostri alberi di Natale. Il termine usato da CD Projekt RED, dopo aver dato ai maghi del porting di Saber Interactive il foglio di via, non lascia adito a dubbi: il posticipo c’è, ma Q4 2022 si traduce in un inequivocabile “ultimo ...

