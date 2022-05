Sassuolo, Magnanelli dice addio al calcio: ultima partita col Milan (Di giovedì 19 maggio 2022) per l’esperto centrocampista neroverde Dopo 520 partite cos Sassuolo nel corso di 17 stagioni sportive con un percorso che lo ha portato insieme al Sassuolo dal campionato di Serie C2 all’Europa League, il capitano neroverde Francesco Magnanelli ha deciso di dare l’addio al calcio giocato. Domenica contro il Milan sarà infatti la sua ultima partita da calciatore del Sassuolo e in carriera. Sabato alle 13.30 la sua conferenza di addio invece di quella del tecnico Dionisi. L'articolo proviene da calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 19 maggio 2022) per l’esperto centrocampista neroverde Dopo 520 partite cosnel corso di 17 stagioni sportive con un percorso che lo ha portato insieme aldal campionato di Serie C2 all’Europa League, il capitano neroverde Francescoha deciso di dare l’algiocato. Domenica contro ilsarà infatti la suada calciatore dele in carriera. Sabato alle 13.30 la sua conferenza diinvece di quella del tecnico Dionisi. L'articolo proviene daNews 24.

Advertising

SassuoloUS : Francesco #Magnanelli ha deciso di dare l’addio al calcio giocato. #SassuoloMilan di domenica sarà la sua ultima… - zazoomblog : Sassuolo Magnanelli dice addio al calcio: ultima partita col Milan - #Sassuolo #Magnanelli #addio #calcio: - CalcioNews24 : #Sassuolo, #Magnanelli dice addio al calcio - TeofiloSteven : RT @MilanNewsit: Verso Sassuolo-Milan, Dionisi non parlerà in conferenza stampa. Al suo posto Magnanelli - sportli26181512 : Verso Sassuolo-Milan, Dionisi non parlerà in conferenza stampa. Al suo posto Magnanelli: Come comunicato dal sito u… -