“Salerno versa in uno stato di profondo degrado” | i Moderati accusano Natella

Leggi su cronachesalerno

(Di giovedì 19 maggio 2022) di Erika NoscheseLa città è in condizioni indecenti. Un’ammissione di colpa che arriva anche dal sindaco Vincenzo Napoli che ammette le tante difficoltà che vive oggi il Comune. Dal mese di ottobre, in città c’è il caos assoluto in termini di decoro e pulizia e la scelta dell’amministrazione di revocare gli affidamenti alle cooperative, dopo l’inchiesta ribattezzata Sistemae che ha portato agli arresti Vittorio Zoccola e Nino Savastano non ha fatto altro che peggiorare una situazione già fortemente precaria. “Io sono sofferente al pari dei miei concittadini. Nel soffrire, tendo a fare atti amministrativi”, ha dichiarato infatti il sindaco Napoli ricordando però che è ormai giunta al termine la gara per i capistrada e manca solo l’ultimo passaggio, l’affidamento mentre ditta che si dovrà aggiudicare i parchi credo che rapidamente si passerà all’esame delle ...