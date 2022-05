Reddito di cittadinanza a stranieri, il governo promette di intervenire ma non lo fa. Saraceno: “Il ministero disse di preferire una condanna Ue al confronto politico” (Di giovedì 19 maggio 2022) Altro che abolirla, in Italia ci sono povertà che la politica ha rinunciato addirittura a combattere. Anche se significa violare la legge, rischiare una procedura di infrazione in Europa o finire nelle aule dei tribunali, indifferentemente che si tratti di intasare quelli italiani o di impegnare addirittura la Corte di giustizia europea. Tutto pur di non disturbare gli equilibri del governo di unità nazionale di Mario Draghi. Anche a costo di dire a Bruxelles che ce ne saremmo occupati mentre a Palazzo Chigi il tema viene censurato perché “troppo politicamente sensibile“, come racconta oggi la sociologa Chiara Saraceno che il governo chiamò a guidare il Comitato scientifico sul Reddito di cittadinanza (RdC). Al centro della storia sono infatti la misura introdotta per contrastare la povertà e la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Altro che abolirla, in Italia ci sono povertà che la politica ha rinunciato addirittura a combattere. Anche se significa violare la legge, rischiare una procedura di infrazione in Europa o finire nelle aule dei tribunali, indifferentemente che si tratti di intasare quelli italiani o di impegnare addirittura la Corte di giustizia europea. Tutto pur di non disturbare gli equilibri deldi unità nazionale di Mario Draghi. Anche a costo di dire a Bruxelles che ce ne saremmo occupati mentre a Palazzo Chigi il tema viene censurato perché “troppo politicamente sensibile“, come racconta oggi la sociologa Chiarache ilchiamò a guidare il Comitato scientifico suldi(RdC). Al centro della storia sono infatti la misura introdotta per contrastare la povertà e la ...

