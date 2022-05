Prima litiga con la compagna, poi con la madre: 38enne barricato in casa minaccia di buttarsi dal 4° piano (Di giovedì 19 maggio 2022) Ha tenuto tutti con il fiato sospeso per circa 4 ore. Momenti in cui si è temuto il peggio, visto lo stato alterato in cui l’uomo, un 38enne di Ladispoli, si trovava, L’uomo, seduto sul bordo di una finestra del bagno, al quarto piano di una palazzina, minacciava di buttarsi di sotto. La doppia lite Tutto è iniziato la mattina di ieri a Ladispoli. Il 38enne, agli arresti domiciliari a causa di una vicenda di droga, ha avuto una brutta lite con la sua compagna. A seguito della discussione, è evaso e si è recato a casa della madre, in via Ravello. Ma, arrivato nella casa materna, ha litigato anche con lei. Le urla erano talmente forti che i vicini di casa si sono spaventati e si sono rivolti al NUE 112. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 19 maggio 2022) Ha tenuto tutti con il fiato sospeso per circa 4 ore. Momenti in cui si è temuto il peggio, visto lo stato alterato in cui l’uomo, undi Ladispoli, si trovava, L’uomo, seduto sul bordo di una finestra del bagno, al quartodi una palazzina,va didi sotto. La doppia lite Tutto è iniziato la mattina di ieri a Ladispoli. Il, agli arresti domiciliari a causa di una vicenda di droga, ha avuto una brutta lite con la sua. A seguito della discussione, è evaso e si è recato adella, in via Ravello. Ma, arrivato nellamaterna, hato anche con lei. Le urla erano talmente forti che i vicini disi sono spaventati e si sono rivolti al NUE 112. ...

Advertising

CorriereCitta : Prima litiga con la compagna, poi con la madre: 38enne barricato in casa minaccia di buttarsi dal 4° piano - hoshinetti : mina prodigio della danza classica prima in tutto che litiga sempre con strawberry puo' essere una persona sola....… - unrulybuddy : @iluvyeop penso siano vere entrambe le cose perché anche se ho recuperato dopo (dato che non ero a casa) prima anco… - SardiniaPost : Il diverbio che ha rischiato di trasformarsi in tragedia è successo poco prima delle 11 in via Maddalena a #Sassari - Elena89Friendf : @KarlOne71 Hai ragione tu stasera non si litiga, e non bisogna parlare di calcio giocato, ma sinceramente la partit… -