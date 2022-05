Paola Egonu | «Ho ancora attacchi di panico ma li combatto Quando ci si sente diversi si tende a nascondersi»

(Di giovedì 19 maggio 2022)Ogechi, veneta di Cittadella con genitori nigeriani, e soprattutto martello dell’Italia campione d’Europa di pallavolo e giocatrice dell’Imoco Conegliano, parla oggi in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera. Nel colloquio con Gaia Piccardi,dice che le sono arrivate due offerte da club di Istanbul, ma per lei contano «poco. Mi è capitato di rifiutare cifre importanti:devo prendere una decisione l’assegno è l’ultima cosa che vado a considerare. Sono più interessata alla crescita legata al cambiamento, a uscire dalla mia zona di comfort». Poi passa a parlare dei suoidi: «Ne ho avuti altri, con conseguenzepiù forti sul mio corpo. Episodi sempre legati al campo, all’allenamento o alla partita. La testa vede ...

