Oliver Glasner, allenatore dell’Eintracht Francoforte: “Sono orgoglioso” (Di giovedì 19 maggio 2022) La lotteria dei calci di rigore ha detto Eintracht Francoforte. Disperazione, invece, per i Rangers Glasgow. Festeggiano i tedeschi guidati da Oliver Glasner nella serata di Siviglia che ha assegnato l’Europa League 2021/22. Oliver Glasner spegne le voci di calciomercato su Kostic: “Credo che resterà qui” Grande emozione per il tecnico dell’Eintracht Francoforte nella conferenza stampa arrivata dopo i festeggiamenti in campo per la vittoria finale dell’Europa League. I Rangers Sono stati sconfitti ai calci di rigore: un epilogo stagionale meraviglioso in un anno che non aveva regalato ai tedeschi tante gioie. Adesso Sono qualificati ufficialmente per la prossima Champions League come teste di serie, nonostante l’undicesimo posto ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 19 maggio 2022) La lotteria dei calci di rigore ha detto Eintracht. Disperazione, invece, per i Rangers Glasgow. Festeggiano i tedeschi guidati danella serata di Siviglia che ha assegnato l’Europa League 2021/22.spegne le voci di calciomercato su Kostic: “Credo che resterà qui” Grande emozione per il tecniconella conferenza stampa arrivata dopo i festeggiamenti in campo per la vittoria finale dell’Europa League. I Rangersstati sconfitti ai calci di rigore: un epilogo stagionale meraviglioso in un anno che non aveva regalato ai tedeschi tante gioie. Adessoqualificati ufficialmente per la prossima Champions League come teste di serie, nonostante l’undicesimo posto ...

