No! Amber Heard non ha sniffato cocaina nel corso del processo con Johnny Depp (Di giovedì 19 maggio 2022) Dalla metà dello scorso aprile ha avuto inizio il processo per diffamazione intentato dalla star di Hollywood Johnny Depp contro l’ex moglie, l’attrice Amber Heard. Gli occhi del mondo hanno immediatamente cominciato ad essere puntati sulle controverse testimonianze rilasciate davanti alla giuria del Fairfax County Circuit Court in Virginia, e i fan non hanno esitato a parteggiare per una o per l’altra parte. Amber Heard, in particolare, è finita al centro di una teoria: quella secondo cui avrebbe sniffato cocaina in tribunale. Per chi ha fretta: Una clip che riprende Amber Heard mentre si soffia il naso è stata usata per sostenere che l’attrice abbia sniffato ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Dalla metà dello saprile ha avuto inizio ilper diffamazione intentato dalla star di Hollywoodcontro l’ex moglie, l’attrice. Gli occhi del mondo hanno immediatamente cominciato ad essere puntati sulle controverse testimonianze rilasciate davanti alla giuria del Fairfax County Circuit Court in Virginia, e i fan non hanno esitato a parteggiare per una o per l’altra parte., in particolare, è finita al centro di una teoria: quella secondo cui avrebbein tribunale. Per chi ha fretta: Una clip che riprendementre si soffia il naso è stata usata per sostenere che l’attrice abbia...

Advertising

stremamma : RT @AsThornsNotRose: Amber: Meh Tomato, TomAto????? Camille: Ummm....no. Tomato.....Potato???? #DeppvsHeard - lostdiadem : Camille Vasquez: “si ricorda quando è venuto a trovarla il signor James Franco?”. Amber Heard: “no, non mi ricordo”… - amber_fishburn : So genuine no pure ?? - serexsere : I testimoni di #AmberHeard sono degli sconnessi. Nessuno stranamente ha mai visto Johnny essere violento con Amber,… - cristinamontag : E Johnny quando è stato sgambato ha detto no vabbè nn conta niente lei non ha significato per me è stata amber con… -