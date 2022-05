“Metà dei 15enni italiani incapace di comprendere un testo”: l’allarme di Save the Children (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag — E’ allarme analfabetismo funzionale tra i giovanissimi, lo rende noto Save The Children Italia per bocca del presidente Claudio Tesauro: «La dispersione scolastica implicita, cioè l’incapacità di un ragazzo/a di 15 anni di comprendere il significato di un testo scritto, è al 51%». Traduzione, Metà dei ragazzi italiani sotto i 15 anni non sa interpretare un elaborato scritto. Si tratta di quasi un milione e mezzo di persone, tenendo conto della fascia d’età che va dai 10 ai 14 anni. l’allarme di Save the Children E se prima del marzo 2020 la situazione dello Stivale non poteva dirsi rosea, dopo due anni di restrizioni, Dad e isolamento si può e si deve parlare di dramma, «non solo per il sistema di istruzione e per lo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag — E’ allarme analfabetismo funzionale tra i giovanissimi, lo rende notoTheItalia per bocca del presidente Claudio Tesauro: «La dispersione scolastica implicita, cioè l’incapacità di un ragazzo/a di 15 anni diil significato di unscritto, è al 51%». Traduzione,dei ragazzisotto i 15 anni non sa interpretare un elaborato scritto. Si tratta di quasi un milione e mezzo di persone, tenendo conto della fascia d’età che va dai 10 ai 14 anni.ditheE se prima del marzo 2020 la situazione dello Stivale non poteva dirsi rosea, dopo due anni di restrizioni, Dad e isolamento si può e si deve parlare di dramma, «non solo per il sistema di istruzione e per lo ...

