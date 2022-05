Massimo impatto delle sanzioni durante l’estate, l’annuncio di Draghi nell’informativa (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA – Per la Russia le sanzioni dovrebbero avere il “Massimo impatto” nei prossimi mesi, “durante l’estate”. E’ quanto ha detto questa mattina il presidente del consiglio, Mario Draghi (foto), nell’informativa alla Camera sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. “Dobbiamo continuare – ha sottolineato il premier – a mantenere alta la pressione sulla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Draghi chiama la Casellati dopo le minacce ricevute Draghi esulta per il G20: “È stato un successo” Brunetta promuove Draghi: “È la nostra assicurazione sulla vita” Draghi sulla Bielorussia: “La vicenda non influenza ... Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 19 maggio 2022) ROMA – Per la Russia ledovrebbero avere il “” nei prossimi mesi, “”. E’ quanto ha detto questa mattina il presidente del consiglio, Mario(foto),alla Camera sugli sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. “Dobbiamo continuare – ha sottolineato il premier – a mantenere alta la pressione sulla L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::chiama la Casellati dopo le minacce ricevuteesulta per il G20: “È stato un successo” Brunetta promuove: “È la nostra assicurazione sulla vita”sulla Bielorussia: “La vicenda non influenza ...

