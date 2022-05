“Luca Argentero? Un opportunista. Per è stato una grandissima delusione. Eravamo “fratelli”, poi…”: le parole durissime di Fedro del Grande Fratello (Di giovedì 19 maggio 2022) “Luca Argentero? Un opportunista. Per è stato una grandissima delusione”. Ci va giù duro Fedro Francioni, l’ex concorrente del Grande Fratello 3 sull’attore e suo compagno di avventura nel reality di Canale 5. A diciannove anni da quell’esperienza televisiva, si racconta un’intervista al dorso veneto del Corriere della sera, ripercorre alcuni dei momenti vissuti nella Casa più spiata del piccolo schermo (ma dimentica di citare la Gialappa’s Band, che gli regalò un extra di popolarità con i commenti cult sulle sue “imprese gieffine”, a Mai dire Gf) e si lascia andare ad un commento al vetriolo contro l’ex amico. “Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e lui Eravamo praticamente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) “? Un. Per èuna”. Ci va giù duroFrancioni, l’ex concorrente del3 sull’attore e suo compagno di avventura nel reality di Canale 5. A diciannove anni da quell’esperienza televisiva, si racconta un’intervista al dorso veneto del Corriere della sera, ripercorre alcuni dei momenti vissuti nella Casa più spiata del piccolo schermo (ma dimentica di citare la Gialappa’s Band, che gli regalò un extra di popolarità con i commenti cult sulle sue “imprese gieffine”, a Mai dire Gf) e si lascia andare ad un commento al vetriolo contro l’ex amico. “Quando sento questo nome per me è come mettere il dito in una piaga. Io e luipraticamente ...

