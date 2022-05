Lo Sri Lanka va in default per la prima volta nella sua storia

Advertising

SkyTG24 : Sri Lanka in default, inflazione al 40%: mancato pagamento di cedole da 78 milioni

Loè andato in default per la prima volta nella sua storia mentre il Paese lotta con la peggiore crisi finanziaria degli ultimi 70 anni. Secondo quanto scrive la Bbc online, l'annuncio giunge ...Lo, per la prima volta nella sua storia, va in default. Il Paese, come ha riferito il governatore della Banca centrale Nandalal Weerasinghe citato da Bloomberg, vede una accelerazione dell'...Lo Sri Lanka è andato in default per la prima volta nella sua storia mentre il Paese lotta con la peggiore crisi finanziaria degli ultimi 70 anni. (ANSA) ...Lo Sri Lanka non è riuscito a ripagare alcuni dei suoi debiti per la prima volta nella sua storia. Il Paese si avvia quindi alla bancarotta. I paesi ...