L'informativa di Draghi sull'Ucraina al Senato e alla Camera (Di giovedì 19 maggio 2022) È attesa in Senato alle 9 l'informativa del presidente del Consiglio Mario Draghi sui recenti sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina. Alle 11.30 il premier riferisce alla Camera. L'Italia vuole "aiutare l'Ucraina a difendersi" e continuerà a farlo "quando necessario. In questo gli europei sono tutti insieme" noi "siamo membri leali dell'Unione", ha detto Draghi, in risposta al no ad un ulteriore invio di armi a Kyiv, posizione che vede - in parte - sulla stessa linea M5s e Lega e alle tensioni nella maggioranza. Ieri queste si sono trasformate ijn scontro aperto, dopo lo strappo seguito al cambio al vertice della presidenza della commissione Esteri del Senato. Il leader grillino Giuseppe Conte minaccia ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 19 maggio 2022) È attesa inalle 9 l'del presidente del Consiglio Mariosui recenti sviluppi del conflitto tra Russia e. Alle 11.30 il premier riferisce. L'Italia vuole "aiutare l'a difendersi" e continuerà a farlo "quando necessario. In questo gli europei sono tutti insieme" noi "siamo membri leali dell'Unione", ha detto, in risposta al no ad un ulteriore invio di armi a Kyiv, posizione che vede - in parte -a stessa linea M5s e Lega e alle tensioni nella maggioranza. Ieri queste si sono trasformate ijn scontro aperto, dopo lo strappo seguito al cambio al vertice della presidenza della commissione Esteri del. Il leader grillino Giuseppe Conte minaccia ...

