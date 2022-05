L' eredità | Alberto non va a ' nozze' per via del ' fidanzamento' | ' Troppo avanti'

Leggi su tvpertutti

(Di giovedì 19 maggio 2022) Con L'è praticamente impossibile annoiarsi ed ecco che anche la puntata del 19 maggio si è rivelata a dir poco entusiasmante. In questo periodo c'è un nuovo campione a tenere banco e a far divertire gli spettatori da casa:. Archiviata la disfatta di Elena nella precedente sfida, Flavio Insinna ha voltato pagina dedicandosi ai nuovi concorrenti intervenuti per conquistare uno dei posti al Triello. Il conduttore è tornato a parlare dell'appuntamento serale di sabato prossimo, svelando alcuni nomi sugli ospiti che vi prenderanno parte. Infine, la Ghigliottina è culminata in maniera incredibile visto che il concorrente, dopo essere riuscito nell'impresa di non dimezzare il montepremi, è andato talmente vicino alla vittoria! L', Elena eliminata L'ormai ex campionessa Elena non ce l'ha fatta a bissare ed ha perso al ...