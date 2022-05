«Giornalisti a libro paga di Putin», il Copasir avvia un’indagine (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo aver ascoltato l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, e il presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti (Copasir) ha deciso di avviare una vera e propria indagine che includerà anche una missione a Bruxelles. L’ha spiegato in un comunicato il presidente Adolfo Urso: «Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella seduta odierna ha deliberato di attivare una indagine conoscitiva sulle forme di disinformazione e di ingerenza straniere, anche con riferimento alle minacce ibride e di natura cibernetica». «Nell’ambito dell’indagine conoscitiva – si legge – il Comitato procederà con ulteriori audizioni tra le quali sono già in programma quella del Direttore Generale del Dis, ambasciatrice Elisabetta Belloni, del Direttore Generale dell’Agenzia per la ... Leggi su open.online (Di giovedì 19 maggio 2022) Dopo aver ascoltato l’amministratore delegato della Rai, Carlo Fuortes, e il presidente dell’Agcom, Giacomo Lasorella, il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti () ha deciso dire una vera e propria indagine che includerà anche una missione a Bruxelles. L’ha spiegato in un comunicato il presidente Adolfo Urso: «Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica nella seduta odierna ha deliberato di attivare una indagine conoscitiva sulle forme di disinformazione e di ingerenza straniere, anche con riferimento alle minacce ibride e di natura cibernetica». «Nell’ambito dell’indagine conoscitiva – si legge – il Comitato procederà con ulteriori audizioni tra le quali sono già in programma quella del Direttore Generale del Dis, ambasciatrice Elisabetta Belloni, del Direttore Generale dell’Agenzia per la ...

Advertising

Agamenn25635838 : @GiovanniToti In italia il male siete voi politici e i giornalisti che tenete a libro paga. - AldoConte9 : @claudiovelardi @GiuseppeConteIT Velardi e Rondolino la coppia di sostenitori di Renzi in tv ai tempi che furono. D… - diegogscotti : RT @Lu16039Luludim: Nei nostri #tg la disfatta completa di #Mariupol non è raccontata come tale. I 'poveri' giornalisti italiani al libro p… - giornalorg : - giornalorg : -