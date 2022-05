Expo 2030, Gualtieri: otto aree tematiche per elaborazione dossier (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “Il 14 dicembre, ho presentato all’Assemblea generale del BIE la nostra candidatura, i cui indirizzi tematici e strategici sono stati poi articolati lo scorso 3 marzo presso il Padiglione italiano a Dubai.” “In questi primi, importanti step, sono stato coadiuvato dai vertici del costituendo comitato promotore – Giampiero Massolo, presidente, e Giuseppe Scognamiglio, direttore generale – dal ministero degli Esteri, a partire dal ministro Di Maio, che ringrazio per il lavoro svolto e dall’architetto Carlo Ratti. La redazione del dossier di candidatura è stato affidato a personalità di alto profilo, che hanno applicato con rigore l’impostazione che abbiamo scelto di seguire”. Così il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, intervenendo nell’aula dell’Assemblea capitolina prima del dibattito sulla delibera di istituzione del comitato promotore per ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – “Il 14 dicembre, ho presentato all’Assemblea generale del BIE la nostra candidatura, i cui indirizzi tematici e strategici sono stati poi articolati lo scorso 3 marzo presso il Padiglione italiano a Dubai.” “In questi primi, importanti step, sono stato coadiuvato dai vertici del costituendo comitato promotore – Giampiero Massolo, presidente, e Giuseppe Scognamiglio, direttore generale – dal ministero degli Esteri, a partire dal ministro Di Maio, che ringrazio per il lavoro svolto e dall’architetto Carlo Ratti. La redazione deldi candidatura è stato affidato a personalità di alto profilo, che hanno applicato con rigore l’impostazione che abbiamo scelto di seguire”. Così il sindaco di Roma, Roberto, intervenendo nell’aula dell’Assemblea capitolina prima del dibattito sulla delibera di istituzione del comitato promotore per ...

