ESCLUSIVA – Roland Garros 2022, Zeppieri: “Il bello deve ancora venire. Pubblico? Mi impedivano di servire…” (Di giovedì 19 maggio 2022) Giulio Zeppieri non smette di stupire. Nell’ultimo turno di qualificazioni per l’accesso al tabellone principale del Roland Garros, il mancino di Latina ha battuto il francese Sean Cuenin per 6-3 6-4 staccando il biglietto per il main draw alla prima partecipazione Slam in carriera. “Sono molto contento di quanto fatto, non era facile mantenere la concentrazione e ho dimostrato grande personalità – ha commentato il tennista classe 2001 –. Sapevo di avere davanti una partita difficile perché il mio avversario gioca un grande tennis, sicuramente il servizio mi ha dato una mano nei momenti delicati”. Uno dei momenti più complessi delle qualificazioni è arrivato proprio sul finale dell’incontro con Cuenin, il quale ha avuto tre palle break per ribaltare il punteggio nel secondo parziale, sostenuto da un ... Leggi su sportface (Di giovedì 19 maggio 2022) Giulionon smette di stupire. Nell’ultimo turno di qualificazioni per l’accesso al tane principale del, il mancino di Latina ha battuto il francese Sean Cuenin per 6-3 6-4 staccando il biglietto per il main draw alla prima partecipazione Slam in carriera. “Sono molto contento di quanto fatto, non era facile mantenere la concentrazione e ho dimostrato grande personalità – ha commentato il tennista classe 2001 –. Sapevo di avere davanti una partita difficile perché il mio avversario gioca un grande tennis, sicuramente il servizio mi ha dato una mano nei momenti delicati”. Uno dei momenti più complessi delle qualificazioni è arrivato proprio sul finale dell’incontro con Cuenin, il quale ha avuto tre palle break per ribaltare il punteggio nel secondo parziale, sostenuto da un ...

