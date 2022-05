Draghi mette la fiducia sul Pnrr per superare i capricci di Conte&Salvini (Di giovedì 19 maggio 2022) Mario Draghi ha deciso di mettere la questione di fiducia sul disegno di legge Concorrenza. Dopo lo stallo dovuto alle speculazioni di Lega e Movimento 5 Stelle il premier ha deciso di convocare un Consiglio dei ministri straordinario, dando poco preavviso agli altri componenti del governo. L’obiettivo è superare lo stallo sul ddl Concorrenza che deve essere approvato entro dicembre del 2022 per rispettare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non solo la legge delega, ma anche i decreti delegati. «Il mancato rispetto di questa tempistica metterebbe a rischio, insostenibilmente, il raggiungimento di un obiettivo fondamentale del Pnrr, punto principale del programma di Governo», ha spiegato Draghi. Il governo chiederà di discutere in ... Leggi su linkiesta (Di giovedì 19 maggio 2022) Marioha deciso dire la questione disul disegno di legge Concorrenza. Dopo lo stallo dovuto alle speculazioni di Lega e Movimento 5 Stelle il premier ha deciso di convocare un Consiglio dei ministri straordinario, dando poco preavviso agli altri componenti del governo. L’obiettivo èlo stallo sul ddl Concorrenza che deve essere approvato entro dicembre del 2022 per rispettare gli impegni assunti con il Piano nazionale di ripresa e resilienza. Non solo la legge delega, ma anche i decreti delegati. «Il mancato rispetto di questa tempisticarebbe a rischio, insostenibilmente, il raggiungimento di un obiettivo fondamentale del, punto principale del programma di Governo», ha spiegato. Il governo chiederà di discutere in ...

