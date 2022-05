Draghi convoca i ministri: occorre il vostro sì per porre la fiducia sul ddl concorrenza. Conte per ora si allinea (Di giovedì 19 maggio 2022) Mario Draghi ha convocato un consiglio dei ministri d’urgenza per comunicare che entro maggio deve essere approvato il ddl concorrenza, che contiene le norme sul rinnovo delle concessioni balneari. Punto sul quale la Lega ha fino all’ultimo tentato una mediazione. Pur di giungere a tale obiettivo Draghi sarebbe intenzionato a porre la questione di fiducia. Il cdm ha dato l’assenso a porre la questione di fiducia sul ddl concorrenza. Draghi ha spiegato che l’iter del provvedimento rientra negli impegni assunti con il Pnrr e che entro dicembre 2022 è necessario approvare non solo la legge delega, ma anche i relativi decreti delegati. Dopo aver ripercorso la cronistoria dei vari passaggi in Senato del ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 19 maggio 2022) Mariohato un consiglio deid’urgenza per comunicare che entro maggio deve essere approvato il ddl, che contiene le norme sul rinnovo delle concessioni balneari. Punto sul quale la Lega ha fino all’ultimo tentato una mediazione. Pur di giungere a tale obiettivosarebbe intenzionato ala questione di. Il cdm ha dato l’assenso ala questione disul ddlha spiegato che l’iter del provvedimento rientra negli impegni assunti con il Pnrr e che entro dicembre 2022 è necessario approvare non solo la legge delega, ma anche i relativi decreti delegati. Dopo aver ripercorso la cronistoria dei vari passaggi in Senato del ...

