COSA GUARDANO I RICCHI E LAUREATI? LA7 VOLA MA RAI1 GIOCA UN CAMPIONATO A PARTE (Di giovedì 19 maggio 2022) La7 festeggia la miglior crescita negli ascolti sul 2021. La rete di Cairo Communication, segnala una nota ufficiale, nel totale giornata di aprile realizza il 4,05% di share (+15% e prima rete per incremento sul 2021), e in prime time ottiene il 4,73%. Risultati che la portano a superare la “rivale” Rete 4. Al mattino con il 3,86% La7 è la quarta più seguita, davanti a Rai2 (3,68%), Italia 1 (3,13%) e Rete 4 (2,03%). Con il 3,87% è quarta rete anche nel pomeriggio e preserale davanti a Rete4 (3,69%), Rai2 (3,20%) e Italia 1 (3,04%). Il fortino di La7 è il pubblico ad alto reddito e laureato. Nel dettaglio, La7 nelle 24 ore è terza rete nei LAUREATI con l’8,91% dietro a RAI1 (16,88%) e appaiata a Canale 5 (8,99%), mentre è seconda rete di sera con il 10,51% dietro a RAI1 (17,05%) che si conferma la prima scelta dei ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 19 maggio 2022) La7 festeggia la miglior crescita negli ascolti sul 2021. La rete di Cairo Communication, segnala una nota ufficiale, nel totale giornata di aprile realizza il 4,05% di share (+15% e prima rete per incremento sul 2021), e in prime time ottiene il 4,73%. Risultati che la portano a superare la “rivale” Rete 4. Al mattino con il 3,86% La7 è la quarta più seguita, davanti a Rai2 (3,68%), Italia 1 (3,13%) e Rete 4 (2,03%). Con il 3,87% è quarta rete anche nel pomeriggio e preserale davanti a Rete4 (3,69%), Rai2 (3,20%) e Italia 1 (3,04%). Il fortino di La7 è il pubblico ad alto reddito e laureato. Nel dettaglio, La7 nelle 24 ore è terza rete neicon l’8,91% dietro a(16,88%) e appaiata a Canale 5 (8,99%), mentre è seconda rete di sera con il 10,51% dietro a(17,05%) che si conferma la prima scelta dei ...

