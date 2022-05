Calciomercato Roma, due possibili arrivi per il centrocampo: uno dalla Premier e uno dal Sassuolo! (Di giovedì 19 maggio 2022) La Roma di Josè Mourinho si prepara ad affrontare una delle partite più importanti della sua storia recente, in quella che potrebbe essere la prima finale di una coppa europea ad essere vinta dopo il successo ormai negli annali della Coppa delle Fiere, antesignana della Coppa Uefa, poi Europa League. Le intenzioni del tecnico portoghese sono quelle di gettare le basi per un futuro prospero sia in Italia che in Europa dei giallorossi. Xhaka Roma CalciomercatoA questo scopo anche il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto sta lavorando ad una Roma che possa avere quanto più possibile una dimensione europea. Il primo nome da seguire per l’apertura del Calciomercato è sicuramente quello di Granit Xhaka, il quale ha visto sfumare la Champions con il suo Arsenal e che a questo punto non dispiacerebbe ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 19 maggio 2022) Ladi Josè Mourinho si prepara ad affrontare una delle partite più importanti della sua storia recente, in quella che potrebbe essere la prima finale di una coppa europea ad essere vinta dopo il successo ormai negli annali della Coppa delle Fiere, antesignana della Coppa Uefa, poi Europa League. Le intenzioni del tecnico portoghese sono quelle di gettare le basi per un futuro prospero sia in Italia che in Europa dei giallorossi. XhakaA questo scopo anche il direttore sportivo giallorosso Tiago Pinto sta lavorando ad unache possa avere quanto più possibile una dimensione europea. Il primo nome da seguire per l’apertura delè sicuramente quello di Granit Xhaka, il quale ha visto sfumare la Champions con il suo Arsenal e che a questo punto non dispiacerebbe ...

