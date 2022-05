Advertising

DaustoC : Enniente, #Draghi stia attento che lo statista #Dimaio gli ciula la nomina #ONU ?? - PulcinoRossoner : RT @mrctrdsh: Il bambolo russo chiede un tavolo della pace col SantoPadre fingendo di saperla lunga su Putin. Dai 5ss dopo furie e isterism… - MichelaRoi : RT @mrctrdsh: Il bambolo russo chiede un tavolo della pace col SantoPadre fingendo di saperla lunga su Putin. Dai 5ss dopo furie e isterism… - saraber24 : RT @mrctrdsh: Il bambolo russo chiede un tavolo della pace col SantoPadre fingendo di saperla lunga su Putin. Dai 5ss dopo furie e isterism… - ChicoCayetano : RT @mrctrdsh: Il bambolo russo chiede un tavolo della pace col SantoPadre fingendo di saperla lunga su Putin. Dai 5ss dopo furie e isterism… -

Cessate il fuoco e ripresa dei negoziati La maggioranza è sul filo del burrone, Conte ha evocato la crisi di governo esta benea non forzare, a non far balenare un quarto decreto sull'...La prassi non lo richiede, ma da Chigi ritengono che il governo "non abbia nulla da nascondere",non teme una conta in Aula ed è "moltoalle istanze che vengono dal Parlamento". Se ... Attento Draghi: il parlamento senza pathos pensa già alle elezioni (di F. Martini) di Salvini) hanno confermato che per il momento Draghi non ha nulla da temere. E tuttavia – ecco il punto delicato – quel che è accaduto nell’aula del Senato e poco dopo in quella della Camera, ...Il presidente del Consiglio riferisce sui recenti sviluppi del conflitto tra Russia e Ucraina: «Kiev deciderà che pace accettare. Pronti a rafforzare la Nato con mille unità tra Ungheria e Bulgaria» ...