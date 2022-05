Asilo L’Aquila, “nell’auto il freno a mano era inserito” (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono certa di aver lasciato la macchina con la marcia inserita, quando sono andata a scuola riprendere le mie figlie, le gemelline. All’improvviso, però, l’ho vista passare e ho provato a bloccarne la corsa, ma non è stato possibile”. Questa la versione della donna di 38 anni che ieri, a L’Aquila, intorno alle 14.30, ha lasciato la propria Passat, con il figlio 12enne dentro, nei pressi dell’ingresso dell’Asilo “Primo maggio” a Pile. La macchina si è sfrenata ed ha sfondato il cancello della materna, investendo diversi bambini, uno dei quali, Thomas D’Agostino, di 4 anni, è morto. Altri cinque i feriti, anche le gemelline della donna, che è indagata per omicidio stradale. Una bimba, la più grave, è ricoverata a Roma; stabili gli altri quattro piccoli. Il cortile dell’Asilo è sotto sequestro, come pure ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 19 maggio 2022) (Adnkronos) – “Sono certa di aver lasciato la macchina con la marcia inserita, quando sono andata a scuola riprendere le mie figlie, le gemelline. All’improvviso, però, l’ho vista passare e ho provato a bloccarne la corsa, ma non è stato possibile”. Questa la versione della donna di 38 anni che ieri, a, intorno alle 14.30, ha lasciato la propria Passat, con il figlio 12enne dentro, nei pressi dell’ingresso dell’“Primo maggio” a Pile. La macchina si è sfrenata ed ha sfondato il cancello della materna, investendo diversi bambini, uno dei quali, Thomas D’Agostino, di 4 anni, è morto. Altri cinque i feriti, anche le gemelline della donna, che è indagata per omicidio stradale. Una bimba, la più grave, è ricoverata a Roma; stabili gli altri quattro piccoli. Il cortile dell’è sotto sequestro, come pure ...

