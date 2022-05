Al via la 34^ edizione del Salone del libro (Di giovedì 19 maggio 2022) Porte aperte al Lingotto per la 34esima edizione del Salone internazionale del Libro. “La forza del Salone del Libro di Torino sta nel mettere insieme lettori forti e persone che comprano un solo libro l’anno, o neppure, è mettere al centro, con leggerezza, ma anche con l’alta preparazione tecnica e scientifica degli interventi, la cultura, da sempre il terreno deputato al confronto, oggi bene supremo da coltivare “. Così oggi il direttore del Salone del Libro, Nicola Lagioia, ai cancelli dell’Oval dove i ministri Franceschini e Bianchi hanno inaugurato la mostra. “Questa è l’edizione più grande di sempre – ha aggiunto Lagioia – e gli editori sono stati fantastici, hanno preparato degli stand molto belli e ricchi. Ci sono a mio avviso tante cose che la rendono un po’ speciale, come la Casa della ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 19 maggio 2022) Porte aperte al Lingotto per la 34esimadelinternazionale del Libro. “La forza deldel Libro di Torino sta nel mettere insieme lettori forti e persone che comprano un solo libro l’anno, o neppure, è mettere al centro, con leggerezza, ma anche con l’alta preparazione tecnica e scientifica degli interventi, la cultura, da sempre il terreno deputato al confronto, oggi bene supremo da coltivare “. Così oggi il direttore deldel Libro, Nicola Lagioia, ai cancelli dell’Oval dove i ministri Franceschini e Bianchi hanno inaugurato la mostra. “Questa è l’più grande di sempre – ha aggiunto Lagioia – e gli editori sono stati fantastici, hanno preparato degli stand molto belli e ricchi. Ci sono a mio avviso tante cose che la rendono un po’ speciale, come la Casa della ...

Advertising

nuovasocieta : Al via la 34^ edizione del Salone del libro - freetopix : Inaugurato il Salone del Libro di Torino 2022 ?? - SaloneVenezia : ?? Al via la XXXIV edizione del “ Trofeo Marco Rizzotti ”, regata internazionale di optimist promossa dalla… - 70_avelino : RT @fattoquotidiano: Cremlino espelle 24 diplomatici italiani dalla Russia. Draghi: “Atto ostile, non chiudere i canali di dialogo”. La rit… - TursiAle : RT @PallaNuotoIta: Cinque impianti, 34 partite: che domenica… | -