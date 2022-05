Al “Giocattolo astronauta” della quinta elementare di Ambivere il premio Eureka di Confindustria

(Di giovedì 19 maggio 2022) La classe 5°scuoladi, Istituto Comprensivo di Mapello, ha vinto il concorso! Funziona! con il gioco “”, un gioco da tavolo ambientato nello spazio in cui si devono trasportare oggetti dal pianeta terra alla luna, utilizzando un cestino dotato di movimento. L’iniziativa è stata promossa dal Gruppo Meccatronici diBergamo, che ha rilanciato a livello territoriale il progetto nazionale di Federmeccanica destinato agli alunni del terzo, quarto e quinto anno delle elementari, ideato in accordo con il Miur e in collaborazione con l’ Associazione per l’InsegnamentoFisica (AIF) e con l’Istituto Italiano di Tecnologia. Si tratta di una gara di costruzioni tecnologiche nella quale i ...

Advertising

ivan_ghetto : @BarbascuraX Dai, lascia perdere, è il post di uno che crede di essere un astronauta vero quando in realtà è solo un giocattolo. -

ilmessaggero.it

Bio architetto, food innovator, storyteller, crypto developer, waste manager. O magari, perché no. Ma con quali prospettive Gettoni skill e via a provare. Già, perché ...Ilevolve ...L'approccio è sicuramente interessante, dal momento che in questo caso il giovane Buzz non sarà rappresentato come un, ma come un coraggiosoin carne ed ossa. Angus MacLane, che ... Piazza Affari diventa gioco e Clementoni ci insegna come si lancia una start-up Arriverà nei negozi il prossimo 1° Giugno il LEGO Optimus Prime di Transformer che appunto si trasforma sul serio. Sarà composto da oltre 1508 pezzi per 35 cm di altezza. Ecco come è fatto e come si t ...Oltre ad essere la prima donna dell'Esa, Samantha è divenuta una "Musa Stellare", ispiratrice per diverse aziende nel mondo. Classe 1977, astronauta e aviatrice, donna, compagna e mamma di due splendi ...