Affonda rimorchiatore al largo di Bari | muoiono i cinque membri dell' equipaggio Salvato il comandante

Advertising

AntennaSud : Bari, rimorchiatore affonda a largo delle coste baresi: cinque vittime - Sicilia_Notizie : Affonda rimorchiatore italiano partito da Ancona: ricerca dispersi - Marche_Notizie : Affonda rimorchiatore italiano partito da Ancona: ricerca dispersi - CronacheMc : L'imbarcazione 'Franco P.' è stata inghiottita ieri sera dopo essere partita dallo scalo dorico. La Capitaneria di… - LiguriaNotizie : Affonda rimorchiatore italiano partito da Ancona: ricerca dispersi -

Salvo il comandante, un 63enne siciliano, ricoverato in un ospedale a ...In suo soccorso sta dirigendo un altro. Da questa notte, familiari dell'equipaggio delsono assistiti presso gli Uffici della Direzione Marittima.Le ricerche della Capitaneria di Porto di Bari sugli altri cinque sono ancora in corso, in un'area molto vasta, di 300 miglia quadrati. Purtroppo due dei dispersi sono… Leggi ...“Da questa notte – fa sapere la Capitaneria di Porto – i familiari dell’equipaggio del rimorchiatore sono assistiti presso gli Uffici della Direzione Marittima” L'incidente a 50 miglia dalle coste di ...