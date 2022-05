800 anni Università di Padova, Casellati: “Libertà è la parola chiave” (Di giovedì 19 maggio 2022) Padova – “Sono 800 anni dell’Università di Padova, 800 anni di un’Università italiana di frontiera, che è stata la palestra intellettuale di un’Europa curiosa, enciclopedica, nel rapporto con il sapere, aperta alle scoperte, sensibile alle contaminazioni di idee. A questa Università mi lega una lunga appartenenza”: così la presidente del Senato, Elisabetta Casellati intervenendo alle celebrazioni per gli 800 anni dell’Università di Padova. Dopo avere salutato il presidente della Repubblica, Mattarella e le autorità presenti, la seconda carica dello Stato ha ricordato il concetto fondante alla base dell’Università di Padova. “Ottocento anni fa un gruppo ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 19 maggio 2022)– “Sono 800dell’di, 800di un’italiana di frontiera, che è stata la palestra intellettuale di un’Europa curiosa, enciclopedica, nel rapporto con il sapere, aperta alle scoperte, sensibile alle contaminazioni di idee. A questami lega una lunga appartenenza”: così la presidente del Senato, Elisabettaintervenendo alle celebrazioni per gli 800dell’di. Dopo avere salutato il presidente della Repubblica, Mattarella e le autorità presenti, la seconda carica dello Stato ha ricordato il concetto fondante alla base dell’di. “Ottocentofa un gruppo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La studentessa Emma Ruzzon: 'E' libero uno Stato che affossa il ddl Zan?'. Lo dice in occasione degli 800 anni dell… - UniPadova : “E ora, appellandomi allo spirito di quegli studenti, che 800 anni fa fecero la propria scelta di libertà, oggi, 19… - EP_President : Onorata di essere in #Italia per celebrare gli 800 anni di @UniPadova. Questa non è solo una università italiana m… - LizBerliocchiB : Il #Presidente della Repubblica a #Padova. L' #Ateneo compie 800 anni quest'anno. Vale la pena leggere il discorso… - Lopinionista : 800 anni Università di Padova, Casellati: 'Libertà è la parola chiave' -