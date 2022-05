Tutte le battaglie di Giorgia Soleri | perché non è solo “la fidanzata di”

Leggi su dilei

(Di mercoledì 18 maggio 2022) La voce è bene farla sentire. Le parole sono importanti, così come leche scegliamo di portare avanti nella nostra vita. Quelle lotte che possono fare la differenza, nonper noi che ci crediamo, ma soprattutto per coloro per cui lo facciamo. Ed è così che vogliamo parlare delledi, che non èla “di Damiano dei Måneskin“. Come ha detto lei stessa su Instagram, ha “nome e cognome”. Ma facciamo un passo indietro. LediNon possiamo dimenticare la lotta diper condividere informazioni preziose sull’endometriosi e sulla vulvodinia. Né possiamo scordare il suo impegno nei confronti delle donne, di ...