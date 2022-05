Sophie Codegoni, rapporti oggi con Fabrizio Corona: ecco perché non lavorano più insieme (Di mercoledì 18 maggio 2022) Sophie Codegoni, intervistata per FanPage, ha rilasciato una lunga serie di interessanti dichiarazioni. Dopo aver commentato la scelta del suo ex fidanzato ed aver detto la sua sulla rottura tra Manuel e Lulù, l’ex gieffina ha svelato per quale motivo ha deciso di chiudere con Fabrizio Corona. Sophie Codegoni, rapporti oggi con Fabrizio Corona Ho... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 18 maggio 2022), intervistata per FanPage, ha rilasciato una lunga serie di interessanti dichiarazioni. Dopo aver commentato la scelta del suo ex fidanzato ed aver detto la sua sulla rottura tra Manuel e Lulù, l’ex gieffina ha svelato per quale motivo ha deciso di chiudere conconHo... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

fanpage : Dopo il #Gfvip, le provocazioni di Fabrizio Corona e la scelta di Matteo Ranieri, i #Basciagoni si raccontano ai no… - Im_Francesca345 : @Sophie_codegoni adesso che sei a casa raccontaci perchè siete atterrati a Torino ?????? #Basciagoni - ele843 : @ALEBASCIANO22 @Sophie_codegoni No vabbè ?????? Ma una volta che vada tutto bene… no eh!!!?? - Salvato40499527 : RT @crucebrasiliana: La cazzo di Sophie codegoni è così fortunata. Lei avrà già tutto STATE OF SOLEIL - ParliamoDiNews : Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, voci di nozze, lei: `Sto aspettando l`anello` #Offertedilavoro #SerieTV… -