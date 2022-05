Scontro auto-cinghiale nel foggiano | Coldiretti Puglia | “subito stretta su piano abbattimenti” Incidente nella stessa zona di un sinistro analogo in cui morì un imprenditore

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Di seguito un comunicato diffuso da: Serve unasuldi abbattimento di fronte alla proliferazione dei cinghiali che rappresentano un pericolo per la sicurezza dei cittadini, per le attività agricole e rischiano di diffondere la peste suina ben oltre le aree infette. È quanto chiede la, dopo l’ennesimo indicente stradale in provincia di Foggia, sempredove ha perso la vita l’agricolo Luigi Turco, per cui sono urgenti interventi e provvedimenti decisivi e un’assunzione di responsabilità delle istituzioni regionali contro la proliferazione dei cinghiali che insono 250mila. L’invasione di città e campagne da parte dei cinghiali viene vissuta ...

