Sciopero trasporti 20 maggio 2022 | treni | bus | metro e aerei a rischio Gli orari

(Di mercoledì 18 maggio 2022) Sarà un venerdì nero per pendolari e viaggiatori, a causa dellodel 20indetto da alcuni sindacati di base. Lopotrebbe infatti compromettere la...

tempoweb : Lo sciopero di venerdì #20maggio ferma i trasporti anche a #Roma: ecco le linee interessate #atac… - FerrovieInfo : Attenzione possibili disagi. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #Busitalia #Umbria #Sciopero #18maggio - europeista79 : @StampaTorino @LaStampa Sciopero dei trasporti di venerdì? Che strano! - infoitinterno : Giornata nera per i pendolari ciociari: venerdì 20 maggio sciopero dei trasporti - TrasportiItalia : Venerdì 20 maggio sciopero generale nazionale dei settori pubblici e privati: si ferma anche il trasporto pubblico… -

Venerdì si svolgerà logenerale dei sindacati di base sul tema 'Se non ora quando' contro "una politica e un'... scuola,pubblici, edilizia popolare e ovviamente pensione e salari". . ...Venerdì 20 maggio il trasporto pubblico è a rischio per l'adesione dei sindacati Cub, Cobas e Usb Lavoro Privato allogenerale nazionale dei settori pubblici e privati. A Roma l'...Attese ripercussioni anche sui trasporti pubblici locali e sulla rete ferroviaria. Ecco i piani di Atm e Trenord ...Venerdì si svolgerà lo sciopero generale dei sindacati di base sul tema 'Se non ora quando' contro "una politica e un'economia di guerra" che "taglia salari e diritti" con manifestazioni a Milano, Rom ...